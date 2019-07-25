ALTIN FİYATLARI YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ!
Altın...
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Yönünü aşağı çeviren altın fiyatları 261,2 lira seviyesinde dengelendi. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 427 lira, Cumhuriyet altını 1.748 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 262,2 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 25 Temmuz altın fiyatları...
Altın fiyatları yönünü değiştirerek düşüş eğilimine geçti. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı, dün günü yüzde 0,65 artışla 262,2 liradan tamamladı. Gram altın bugün ise 261,2 lira seviyesinden alıcı buldu. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 25 Temmuz güncel altın fiyatları…
25 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN: 261,2 lira
ÇEYREK ALTIN: 432 lira
CUMHURİYET ALTINI: 1760 lira
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