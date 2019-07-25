ALTIN FİYATLARI YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ!

Yönünü aşağı çeviren altın fiyatları 261,2 lira seviyesinde dengelendi. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 427 lira, Cumhuriyet altını 1.748 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 262,2 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 25 Temmuz altın fiyatları...