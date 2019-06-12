ALTIN FİYATLARI YÖNÜNÜ YUKARI ÇEVİRDİ!

Altın yükselişte! Gram altın ve çeyrek altında son durum ne?

Altın fiyatları yeni güne artışla başlayarak 248,7 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,40 artışla 248,2 liradan tamamladı. Peki çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 12 Haziran altın fiyatları...

Altın fiyatları yükselişe geçti. Dün kapanışta çeyrek altın 404 lira, Cumhuriyet altını 1.655 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,40 yükselişle 248,2 liradan işlem gördü. Gram altın bugün ise 248,7 liradan alıcı buluyor. Peki çeyrek altın ve Cumhuriyet altınında son durum ne? İşte 12 Haziran güncel rakamlar…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 248,7 lira

Çeyrek altın: 411 lira

Cumhuriyet altını: 1.674 lira