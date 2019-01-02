ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ!
Altında son durum...
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Yeni yıl ile birlikte altın fiyatları da hafif yükselişe geçti. Ülkemizde yıllardır en çok kullanılan yatırım araçlarından biri olan altın yeni yılda da yatırımcının gözdesi olacak gibi. 2018 başında 158,80 TL olan altının gram fiyatı, 2 Ocak 2019'da 218,82 TL. İşte güncel çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatları geçen yıl içinde yüzde 37,47 değer kazandı. Geçen yıl yatırımını altına yapanlar fiyatların artması ile kazandılar. Peki 2 Ocak’ta çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
ALTIN FİYATLARI
Gram altın 218,82 TL'den alınırken, 218,87 TL'den satılıyor.
Çeyrek altın en çok tercih edilenler arasında yer alıyor ve 347,95 TL'den alınıp, 355,83 TL'den satılıyor.
Yarım altın 693,74 TL'den alınıyor, 711,66 TL satılıyor.
Cumhuriyet altınında ise alış fiyatı 1.442,00 TL, satış fiyatı 1.464,00 TL.
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