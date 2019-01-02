ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ!

Yeni yıl ile birlikte altın fiyatları da hafif yükselişe geçti. Ülkemizde yıllardır en çok kullanılan yatırım araçlarından biri olan altın yeni yılda da yatırımcının gözdesi olacak gibi. 2018 başında 158,80 TL olan altının gram fiyatı, 2 Ocak 2019'da 218,82 TL. İşte güncel çeyrek altın fiyatları...