YILIN İLK İŞLEM GÜNÜNDE DOLAR...

Son dönemde global bazda ABD kaynaklı haberlerle yön bulan piyasada yurt içinde yerel seçim öncesi büyüme ve işsizlik başta olmak üzere makro dengeler, bölgede ise Suriye'ye yönelik gelişmeler izlenirken, dolar/TL 2019 yılının ilk işlem gününe 5.30 civarında başladı.

Dolar/TL yeni yıla bir süredir yatay seyrettiği 5.30 civarında başlarken, piyasada küresel ticaret savaşları, yerel seçimler öncesi büyüme ve işsizliğin seyri, bölgede ise Suriye’ye yönelik gelişmeler izleniyor.

Dolar ne kadar oldu?

Dolar/TL 5.2971/5.3044'ten, Euro/TL 6.0852/6.0945'ten işlem görüyor.

Bankacılar yeni yılla birlikte tatillerin sona ermesiyle piyasada hacimlerin bugün itibarıyla kademeli olarak yeniden artmaya başlayacağını belirtiyorlar.

Geçen yıla 3.78 civarında başlayan, ardından Ağustos ayında 7.24 seviyesini test eden dolar/TL yüksek oynaklık içeren bir yılı geride bıraktı. Yılın son iki haftasında ise genel olarak 5.30 civarında yatay bir seyir izlenirken TL 2018’de yaklaşık yüzde 28 değer kaybetmiş oldu.

“YÜKSELDİĞİ GÖRMEYE BAŞLAYACAĞIZ”

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Bugün itibarıyla kurda anlamlı hareketlilik beklemesek de hacimlerin yeniden yıl ortalamalarına doğru, birkaç günde, yükseldiğini görmeye başlayacağız” dedi ve ekledi:

“Dışarıda ticaret savaşları ve ABD Merkez Bankası’nın faiz artırım hızı ana belirleyiciler. İç piyasada seçim, uygulanan vergi indirimleri ile birlikte büyümenin ve enflasyonun nasıl seyredeceğini takip edeceğiz. Türkiye ABD ilişkileri ve Suriye süreci de izleyeceğimiz ana konular arasında” dedi.