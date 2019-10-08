DOLARDA SON DURUM...
Dolar ve Euro...
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Dolar - euro kaç TL? 8 Ekim 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında, dolar alış satış fiyatlarında son durum.
Dolar kuru, gece Trump'ın Türkiye açıklamasının ardından 8 Ekim 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,84 lira bandında işlem görüyor.
Euro ise aynı saatlerde 6,41 bandının üzerinde yer alıyor.
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