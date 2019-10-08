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DOLARDA SON DURUM...

DOLARDA SON DURUM...

Dolar ve Euro...

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Dolar - euro kaç TL? 8 Ekim 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında, dolar alış satış fiyatlarında son durum.

Dolar kuru, gece Trump'ın Türkiye açıklamasının ardından 8 Ekim 2019 sabahında bankalararası piyasada  5,84 lira bandında işlem görüyor.

Euro ise aynı saatlerde 6,41 bandının üzerinde yer alıyor.

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