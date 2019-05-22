ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE!

Altın fiyatları yükselişe geçti. Dün kapanışta çeyrek altın 403 lira, Cumhuriyet altını 1.653 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,08 yükselişle 247,8 liradan işlem gördü. Gram altın bugün 248,3 lira seviyesinde dengelendi. Peki çeyrek altında son durum ne? İşte 22 Mayıs altın fiyatları...

Dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları bugüne artışla başladı. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,08 artışla 247,8 liradan tamamladı. Gram altın bugüne ise 248,3 lira seviyesinden başladı. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 22 Mayıs güncel altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 248,3 lira

Çeyrek altın: 410 lira

Cumhuriyet altını: 1.671 lira