ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE!

Altın fiyatları, corona virüsü salgınından etkilenenlerin ve hayatını kaybedenlerin sayısının artması ile yükselmeye devam ediyor. Yükseliş nedeniyle çeyrek altın fiyatı 495 lira seviyesine çıktı. Peki gram altın ve yarım altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatları...

Corona virüsü ile ilgili endişelerin ekonomi üzerindeki etkilerin boyutlarına ilişkin belirsizlikler sürerken, güvenli liman altın yeniden yükseldi. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın: 495 Lira

Yarım altın: 990 Lira

Gram altın: 304 Lira

Cumhuriyet altını: 2 bin 27 Lira

Tam altın: bin 980 Lira