ALTIN FİYATLARINDA DALGALI SEYİR!
Altın...
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Altın fiyatları dalgalı bir seyir izliyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,22 artışla 257,80 liradan tamamladı. Gram altın bugüne ise 257 lira seviyesinden alıcı buluyor. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 9 Temmuz güncel altın fiyatları...
Dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları 257 lira seviyesinde dengelendi. İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 420 lira, Cumhuriyet altını 1.719 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 257,8 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altında son durum ne? İşte 9 Temmuz altın fiyatları…
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN: 257 lira
ÇEYREK ALTIN: 424 lira
CUMHURİYET ALTINI: 1730 lira
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