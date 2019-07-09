ALTIN FİYATLARINDA DALGALI SEYİR!

Altın fiyatları dalgalı bir seyir izliyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,22 artışla 257,80 liradan tamamladı. Gram altın bugüne ise 257 lira seviyesinden alıcı buluyor. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 9 Temmuz güncel altın fiyatları...