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DOLARDA HAREKETLİ HAFTA!

DOLARDA HAREKETLİ HAFTA!

Haftanın son işlem gününde döviz...

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Dolar - euro kaç TL? 27 Aralık 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.

2019 yılını kapatmaya hazırlanan piyasalarda, dolar/TL kuru 5,93-5,94 bandındaki hareketini haftanın son gününde de sürdürüyor.

Euro/TL ise 6,58'de seyrediyor.

Uzmanlar, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, teknik açıdan dolar/TL'de 5,95'in önemli direnç, 5,90'ın destek olarak takip edileceğini belirtti.

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