ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM...

Altın fiyatları yeni güne sakin başladı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,04 azalışla 250,4 liradan tamamladı. Gram altın bugün ise benzer seviyelerde hareket ederek 250,4 lira seviyesinde dengelendi. Peki çeyrek altı ne kadar? İşte 28 Mayıs güncel altın fiyatları...