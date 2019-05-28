ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM...
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Altın fiyatları sakin başladı! İşte gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatları yeni güne sakin başladı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,04 azalışla 250,4 liradan tamamladı. Gram altın bugün ise benzer seviyelerde hareket ederek 250,4 lira seviyesinde dengelendi. Peki çeyrek altı ne kadar? İşte 28 Mayıs güncel altın fiyatları...
Dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları yeni güne sakin başlayarak 250,4 lira seviyesinde dengelendi. Dün kapanışta çeyrek altın 408 lira, Cumhuriyet altını 1.669 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,04 düşüşle 250,4 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altında son durum ne? İşte 28 Mayıs altın fiyatları…
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 250,4 lira
Çeyrek altın: 413 lira
Cumhuriyet altını: 1.686 lira
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