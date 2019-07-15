ALTIN YENİ HAFTAYA BÖYLE BAŞLADI...

Altın fiyatları güncel gelişmelerle beraber şekilleniyor, birçok vatandaş altın fiyatlarındaki yükseliş ve düşüşleri ilgiyle takip ediyor. Geçtiğimiz aylarda yatırımcısına uzun vadede kazandıran ancak anlık değişimlerle yer yer kaybettiren yer yer de kazandıran altın fiyatlarında güncel rakamlar ne durumda? İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: 260,7 lira

ÇEYREK ALTIN: 425 lira

CUMHURİYET ALTINI: 1.738 lira