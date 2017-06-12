ALTIN ZİRVEYİ GÖRDÜ!

Altın fiyatlarının haftaya nasıl başladığı merak ediliyor. Yatırımcısının gözbebeği olan altın düğün sezonuyla birlikte daha da önemsenmeye başladı.

Altın fiyatları yeni güne nasıl başladı? sorusunu gündemde sıkça araştırılıyor. Kapalıçarşı'da piyasa kapanışında çeyrek altın 235,89 liradan gram ise 143,92 liradan değer buldu. Peki sürekli dalgalanma halinde olan altın fiyatları yeni haftaya nasıl başlayacak? İşte piyasalardaki güncel durum...

Altın 7 haftanın zirvesini gördü

Sterlin bazında altın “İngiltere seçimleri” ardından 7 haftanın zirvesini gördü.

Sterlin cinsinden altın fiyatları, seçim sonuçlarının Başbakan Theresa May'in İngiltere seçimlerinde çoğunluğu yakalayamayacağını işaret etmesi ardından, yedi haftadan uzun bir sürenin zirvesine tırmandı.

Perşembe günü gidilen gelen seçimden çıkan sonuçların, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkmaya karar verdiği referandumdan bir yıldan az bir süre sonra ülkeyi daha fazla siyasi çalkantının beklediğinin sinyalini veriyor.