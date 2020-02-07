ALTINDA HAFİF YÜKSELİŞ!

Altın fiyatları yatırımcının yakın takibinde yerini koruyor, çeyrek ve gram altın fiyatları merak ediliyor. Altın fiyatları corona virüsü endişesinin yatırımcıları "güvenli liman"a yönlendirmesiyle ve Çin Maliye Bakanlığı´nın, ABD'den ithal edilen ürünler için 1 Eylül'de devreye alınan gümrük vergilerini 14 Şubat'tan itibaren yarıya düşürüleceği açıklamasının ardından hafif yükseldi. İşte 7 Şubat tarihli altın fiyatları...