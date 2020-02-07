ALTINDA HAFİF YÜKSELİŞ!
Altın...
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Altın fiyatları yatırımcının yakın takibinde yerini koruyor, çeyrek ve gram altın fiyatları merak ediliyor. Altın fiyatları corona virüsü endişesinin yatırımcıları "güvenli liman"a yönlendirmesiyle ve Çin Maliye Bakanlığı´nın, ABD'den ithal edilen ürünler için 1 Eylül'de devreye alınan gümrük vergilerini 14 Şubat'tan itibaren yarıya düşürüleceği açıklamasının ardından hafif yükseldi. İşte 7 Şubat tarihli altın fiyatları...
Altın fiyatları gündemden düşmüyor. Dönem dönem dövizle birlikte yukarı yönlü hareketlilik yaşayan altın fiyatlarında bu hafta neler yaşandı? Çin'deki virüsün küresel piyasalarda dalgalanmalara sebep olduğu altın fiyatlarında son durum ne? İşte en güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları…
ALTIN FİYATLARI
Çeyrek altın: 492,19 Lira
Yarım altın: 984,38 Lira
Gram altın: 301,62 Lira
Cumhuriyet altını: 2.026,00 Lira
Etiketler : Altın fiyatları, 7 Şubat, altın fiyatları
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