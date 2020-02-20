AVRUPA'NIN GÖBEĞİNİ SARSAN SİLAHLI SALDIRI

Almanya'nın Hanau kentinde iki silahlı saldırıda 8 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı

Almanya'nın batısında yer alan Hanau kentinde saldırganlar, bir nargileciyi hedef aldı. Düzenlenen iki silahlı saldırı sonucunda 8 kişi yaşamını yitirirken 5 kişi yaralandı. AA muhabiri, resmi olarak açıklanmasa da hayatını kaybedenler ve yaralananlar arasında Türklerin de olduğunu söyledi.

Almanya'nın batısındaki Hanau kentinde iki silahlı saldırı düzenlendi. Alman basınına göre saldırganlar ilk başta bir nargile dükkanını hedef aldı.

Hanau'nun Kesselstadt mahallesinde ikinci bir silahlı saldırının da olduğu belirtiliyor. Alman basını, saldırılarda sekiz kişinin yaşamını yitirdiğini, beş kişinin de yaralandığını yazdı.

SALDIRGANLARDAN BİRİ, ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Bild gazetesine göre yetkililer zanlıların olay yerinden olay yerinden kaçtığını açıkladı. Saldırganlardan birinin evinde ölü olarak bulunduğu belirtildi.

SALDIRININ NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Olay yerinde polis, helikopter desteğiyle zanlıyı arıyor. Saldırının nedenine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Almanya'nın Hessen eyaletinde bulunan Hanau, Frankfurt'un 25 kilometre batısında yer alıyor.

"POLİS HALKTAN YARDIM İSTEDİ"

AA Muhabiri Mesut Zeyrek, saldırıyla ilgili paylaştığı son bilgilerde mafya hesaplaşması söylentilerinin öne çıktığını ve resmi olarak açıklanmasa da hayatını kaybeden ve yaralılar arasında Türklerin de olduğunu söyledi. AA Muhabirinin açıklamaları şöyle:

"Polisin açıklamasına göre sekiz ölü var ve çok sayıda yaralı var. Polis saldırıyla ilgili arka planın henüz bilinmediğini söyledi. Saldırının gerçekleştiği yerlerin arasındaki mesafe 2 - 3 kilometre, arabayla 5-10 dakika ulaşılabilecek kısa bir mesafe. Saldırganlara iki kişi denmişti ama daha fazla olabilir diye bilgi paylaşılıyor. Polis halktan yardım istedi.

"YARALANANLAR ARASINDA TÜRKLER DE VAR"

Resmi olarak uyrukları açıklanmadı ama maalesef ölenler ve yaralananlar arasında Türklerin de olduğu söyleniyor. Burada olaylar netleşene kadar bir kimlik açıklama söz konusu olmuyor.

Saldırganlar aranıyor, yakalanacak ve ifadeleri alınacak. Mafya hesaplaşması, Rus mafyası deniyor. O bölgede yaklaşık 100 bin kişi yaşıyor. Ve Türk, Arap, Rus gibi yabancı kökenlilerin yaşadığı bir semt. O mekanları çalıştıran kişiler de aynı şekilde yabancı kökenli insanlar."