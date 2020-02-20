Dolar 6 lirayı geçti! İşte piyasalarda son durum...

Türkiye Merkez Bankasının faizi 50 baz puan indirmesinin ardından gece 6,10 seviyesinin üzerini gören Dolar/TL, yeniden 6,08 seviyesine gelerek yatay seyir izlemeye başladı.



Türkiye Merkez Bankası dün politika faizini 50 baz puan daha indirdi. Böylece banka son yedi ayda 1325 baz puan faiz indirmiş oldu.

Kararın ardından değerlendirmede bulunan JP Morgan ve Commerzbank, TCMB’nin faiz indirimine devam etmesini beklediklerini bildirdi. Dolar/TL bugün sabah saatlerinde en yüksek 6,1018 seviyesini gördü.

Türkiye Merkez Bankası’nın yılın ikinci Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde 50 baz puan indirim bekleniyordu. Reuters anketlerde beklenti bankanın faiz indirimlerine azalan bir hızda devam etmesi yönünde. Genele yayılan bu beklentide Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faizlerin 2020’de tek haneye ineceği söylemi de etkili. Erdoğan bugünkü açıklamalarında da “Enflasyon ve faizleri düşürme konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz” dedi.

Reuters anketinde yıl sonu politika faizi beklentisi %10 seviyesinde bulunuyor. Son dönemde 2020 sonu beklentileri genel olarak tek haneye doğru revize ediliyor. Bankacılar önümüzdeki dönemde kur ve enflasyonun seyrine bağlı olarak indirimlerin 25 baz puan gibi sınırlı adımlarla devam edebileceği öngörüyorlar. Bazı ekonomistler ise faiz indiriminin mevcut koşullarda sürdürülmemesi gerektiğini savunuyor.

İş Yatırım tarafından yayımlanan notta, “PPK açıklamasında TCMB’nin gevşeme döngüsünü durduracağına dair açık bir sinyal bulunmuyor… TCMB’nin %10 civarında gevşemeyi durduracağına inanıyoruz” denidi.

Sözcü