BALIĞI UNLAYARAK PİŞİRENLER DİKKAT!

Balık en sevilen ve sağlıklı olduğu için özellikle kışın bol bol tüketilen yiyecekler arasında yer almaktadır. Peki, her zaman yaptığımız balığı unla kızartmanın ciddi sağlık sorunlarına işaret ettiğini biliyor muydunuz?

Uzmanlar her zaman yaptığımız balık kızartma alışkanlığı olan ''unla balık kızartma'' işlemi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundular.

Unla kızartılan balık, karbonhidrat ve şekerin yüksek sıcaklığa uğraması kanserojik maddeleri açığa çıkarıyor.

Karbonhidratın aşırı yüksek ısıya maruz kalması HMF (Heterosiklik Amino Asit) adı verilen zararları bileşenleri ortaya koyar. Bu bileşenler, hücrelerde kanser oluşumuna sebep olur.

Aynı zamanda balıkta bulunan amino asitlerin yüksek ısıya maruz kalması HMF adı verilen kanserojen maddeleri ortaya çıkarır.

Bu bileşenler yağda kızartılan ürünlerde kendini gösteriyor. Bu sebeple beslenme şeklinizden unlu kızartmaları ve hatta tüm kızartma çeşitlerini çıkartmakta fayda var.

Peki, balıkları nasıl pişirmek gerekiyor?

Bu balık kızartma alışkanlığından bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini belirten uzmanlar balığın en sağlıklı şekilde pişirilme yöntemini açıkladılar.

Balığı buğulama olarak pişirmek en sağlıklı pişirme yöntemleri arasında yer almaktadır. Aynı zamanda balığı yüksek ısı yerine, düşük sıcaklıkta fırında pişirebilirsiniz.