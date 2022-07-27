Boğulan çocuğu drone kurtardı

Ukrayna’daki savaşta kullanımıyla ön plana çıkan droneteknolojisi bu kez İspanya’da boğulmak üzere olan bir çocuğun kurtarılmasında büyük rol oynadı.

İspanya’nın Valensiya kentinde denizde boğulmak üzere olan 14 yaşındaki bir çocuk, drone (insansız hava aracı) sayesinde kurtarıldı. Cankurtaranların kullandığı bir drone operatörünün yüzenleri gözetlerken, çocuğu dalgalar arasında fark etmesi sonucu hava aracını bölgeye gönderdiği belirtildi. Operatör drone’u kullanarak denizdeki çocuğa can yeleği attı.

Bu sayede çocuk jet ski ile cankurtaranlar yanına gelene kadar denizde can yeleğiyle su üzerinde kalabildi. Kurtarıldıktan sonra kimliği açıklanmayan çocuğun ambulans görevlilerinin oksijen vermesinin ardından bir hastaneye götürüldüğü, 24 saat sonra da taburcu edildiği bildirildi.

Öte yandan, Valensiya merkezli dron şirketi “General Drones” , 2017 yılında kentin kuzeyindeki Sagunto kasabasında İspanyol cankurtaran personelini desteklemeye başladı. Şimdi, İspanya genelinde 22 plajda cankurtaranlarla birlikte çalışan 30’dan fazla operatörü ve dron’u bulunan şirket, cankurtaranlar olay yerine ulaşmadan önce kritik anlarda müdahale ederek potansiyel bir boğulmayı önlüyor. Şirketin genel müdürü Adrian Plazas, kendisinin hayat kurtarmaya tutkulu bir eski cankurtaran olduğunu belirterek, yıllar önce yaptığı kurtarma çalışmasında birkaç saniye önce yetişemediği için bir kadının hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayın ardından cankurtaranlık hizmetleri için drone fikrini ortaya attığını söyledi. Plazas, dönemin belediye başkanının fikrini beğenerek kendisine yardımcı olduğunu ve plajda hizmet vermeye başladığını ifade etti.

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