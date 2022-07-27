Gerçek bir fotoğrafla ortaya çıktı! Annenin dramı

Güney Afrikalı Celeste Nurse’ün kızı Zephany 3 günlükken hastaneden kaçırıldı. 18 yıl sonra liseye başlayan diğer kızı Cassidy’nin okulda karşılaştığı kendisine çok benzeyen kız, Zephany çıktı. Fakat Zephany, annesi bildiği kadının hapse girmesine yol açtığı için öz annesiyle bir araya gelmedi. Yıllar sonra kendisi de anne olan Zephany sonunda biyolojik annesiyle ilişkisini düzeltmeye çalışıyor.

Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’da Celeste Nurse 17 yaşındayken 18 yaşındaki Morne Nurse’den (18) hamile kaldı. 6 ay içinde evlendiler ve 30 Nisan 1997’de kızları Zephany dünyaya geldi. Fakat bebek 3 günlükken hemşire kılığındaki bir kadın tarafından kaçırıldı. Yıllar içinde Celeste Nurse’ün 3 çocuğu daha oldu ancak Zephany’yi bulma umudunu hiç yitirmedi.

EVLİLİKLERİ BİTTİ

Hatta her yıl Zephany için doğum günü partisi düzenledi. 2015, Celeste Nurse için yıkımlarla başlayan bir yıl oldu. Önce Zephany dahil 4 çocuğunun babası Morne Nurse ile çocuğun kaçırılmasından birbirlerini sorumlu tuttukları için ayrıldılar.

TESADÜFÜN BÖYLESİ

Kısa süre sonra da kansere yakalandığını öğrendi. Aynı yıl kızı Cassidy liseye başladı. Kendisini gören herkes, daha büyük sınıfta okuyan bir öğrenciye çok benzediğini söylüyordu. Cassidy sonunda Miche Solomon adlı öğrenci ile tanıştı.

Birbirlerine inanılmaz derecede benziyorlardı. Kısa sürede yakın arkadaş oldular. Miche doğum gününün 30 Nisan olduğunu söylediğinde Cassidy şok oldu. Çünkü kaçırılan ablasıyla Miche’nin doğum günleri aynıydı. Cassidy’nin babası Morne Nurse, kızının Miche ile fotoğrafını görünce “Bu benim kızım” diyerek polise başvurdu.

DNA TESTİ KANITLADI

Polis incelemesinde Miche’nin doğum kayıtları bulunamadı. Bunun üzerine yapılan DNA testi, Miche’nin aslında Zephany olduğunu ortaya çıkardı. İlk kez bir araya geldiklerinde Celeste Nurse kızına kavuştuğu için mutluyken Zephany 18 yıldır annesi bildiği Lavona Solomon’dan uzaklaştırılmanın hüznünü yaşıyordu.

Lavona Solomon hamileliği sırasında düşük yapmış ancak durumu kocasına haber vermemişti. Önce bebeği satın aldığını iddia etti. Sonra da kaçırdığını itiraf etti. Kocası Michael Solomon’un ise durumdan hiç haberi olmamıştı.

BELGESELİ ÇEKİLDİ

Lavona Solomon 10 yıl hapis cezası alınca, Zephany bu durumdan sorumlu tuttuğu biyolojik ailesi ile görüşmeyi reddetti. Celeste Nurse kızını bir kez daha kaybetmenin yıkımını yaşadı. 2 yıl Zephany’den haber alamadı. 2017’de Zephany anne oldu. Annelik duygusunu tadınca Celeste Nurse ile yeniden temasa geçti. İkili şimdi ilişkilerini giderek düzeltmeye çalışıyor. Aileye tekrar huzurun gelmesiyle birlikte Celeste ve Morne Nurse bir kez daha evlendi. Kazandığı moralle Celeste Nurse kanseri de yendi. Ailenin hikayesi ‘Girl Taken’ isimli bir belgesele konu oldu. (Fotoğraflar: Paramount Plus)

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