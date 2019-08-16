Böyle doğdu, herkesi şoke etti!

İngiltere'nin Surrey bölgesinde dünyaya gelen bir bebek, annesi dahil doğumda bulunan neredeyse herkesi şaşkınlık içinde bıraktı. Doğum sırasında patlaması beklenen korucuyu zarla (amniyotik kese) doğan bebek, annesi Zoe Robinson'a "Uzaylı mı doğurdum şimdi ben" dedirtti.

Minik Finley Grigg, geçen 15 Ekim’de Surrey bölgesindeki bir hastanede hayata ‘merhaba’ dedi. Ancak Grigg’in bu beklenmedik merhabası herkesi şaşkına çevirdi.

Sezaryen sonrası doktorlardan birinin “Aman tanrım” dediğini duyduğunu anlatan anne Robinson, “Bu, paniğe kapılmama yol açtı. Bana bebeğin hâlâ kesede olduğunu söyledi. Dürüst olmak gerekirse biraz şoke ediciydi” ifadelerini kullandı.

Bebeğine baktığında küçük bir uzaylı yavruya benzediğini söyleyen 29 yaşındaki kadın, “O kadar büyük bir bebekti ki.. Gözyaşlarıma hakim olamadım” dedi.

KESEDE BİRKAÇ DAKİKA BIRAKTILAR

Öğretmenlik yapan Robinson şunları söyledi: “Birkaç dakika kesenin içinde bıraktılar. Sadece oturduk ve onu izledik. Görmek inanılmazdı. tuhaf fakat muhteşemdi.”

Minik Finley’in doğum anları ise baba Stuart Grigg tarafından görüntülendi. 29 yaşındaki Griggg de doktorların patlatmadan önce bebeği iki dakika kesenin içinde tuttuklarını aktardı.

The Sun haberine göre; kese içinde dünyaya gelen bebeklerin şanslı olduğuna inanılıyor ve yanlış da olsa hiç boğulmayacakları düşünülüyor. Hatta bazı denizciler uğur getirdiğine inandığı için yolculuk sırasında bu keseleri gemide tutmayı tercih ediyor.