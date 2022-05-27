Brezilya'da polis "bir akıl hastasını gaz bombası attığı otomobile tıkarak öldürdü"

Akli dengesi yerinde olmayan siyahi bir adamın polis memurlarınca bir araca bindirilip daha sonra içeri gaz bombası atılarak öldürülmesi üzerine Brezilya'da öfkeli protestolar patlak verdi.

Ailesinin şizofren hastası olduğunu belirttiği 38 yaşındaki Genivaldo de Jesus Santos'u çarşamba günü Umbaúba kentinde motosikletiyle seyahat ederken federal otoyol polisi durdurdu.

Olayın video kayıtlarında, iki memurun 4x4 aracın bagaj kapısını tuttuğu ve içeriden beyaz duman çıktığı görülüyor.

Bir adamın bacakları otomobilden sarkarken görülebiliyor ve video aracın içindeki kişinin acı dolu çığlıklarıyla son buluyor. Nihayetinde bacaklar hareketsiz kalıyor.

Olaya tanıklık eden De Jesus Santos'un yeğeni Alison yerel medyaya yaptığı açıklamada, amcasının polis memurlarına akıl sağlığı sorunlarından mustarip olduğunu ve cebinde ilaç reçetesi olduğunu söylediğini belirtti.

Sivil toplum kuruluşu Brezilya Halk Güvenliği Forumu'nun idari direktörü Samira Bueno, The Washington Post'a şunları söyledi:

Görüntüler hakikaten şoke edici. İşkence görmüş. De Jesus Santos akli dengesi yerinde olan biri değil ve buradaki haber bir kişiyi hareketsiz kılmak için bir aracın gaz odası olarak kullanılması.

Görüntüler sosyal medyada infial yaratırken çarşamba günü onlarca kişi protesto amacıyla Umbaúba'da toplanarak bir yolu trafiğe kapattı ve lastik yaktı.

Federal Otoyol Polisi'nden yapılan açıklamadaysa, de Jesus Santos'un saldırgan davranışlar sergilediği ve kendisini kenara çeken polis memurlarına "aktif biçimde direndiği" belirtildi.

Açıklamada memurların söz konusu kişiyi hareketsiz kıldıktan sonra zapt etmek amacıyla "daha az saldırı potansiyeline sahip" araçlar kullandığı ifade edildi.

Polis, de Jesus Santos'un polis karakoluna nakledilirken hastalandığını ve ölümünün teyit edildiği hastaneye götürüldüğünü iddia etti.

Associated Press'e konuşan Brezilya'nın Sergipe eyaletinin adli tıp enstitüsü sözcüsü George Fernandes ön otopside adamın "mekanik asfiksi" kaynaklı solunum yetmezliğinden öldüğü sonucuna varıldığını söyledi.

Federal Polis, Genivaldo de Jesus Santos'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını doğruladı.

Hadiseden sadece birkaç gün önce otoyol polis memurları, Rio de Janeiro'da 20'den fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan bir operasyona katılmıştı.

Polis öldürücü güç kullanmaktan başka seçeneği olmadığını belirtse de bölge sakinlerinin yerel basında çıkan ifadeleri bu iddiaya dair şüphe uyandırmıştı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yaşananları Federal Otoyol Polisi'nden öğreneceğini söyledi.

Independent Türkçe