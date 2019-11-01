Bu belirtiler varsa risk altındasınız!

Zona nasıl geçer? Zona tedavisi…

Zona ağrılı bir döküntüye neden olan viral bir enfeksiyondur. Hayatı tehdit edici bir durum olmamakla birlikte, zona çok acı verici olabilir. PEki, Zona nasıl geçer?

60 yaş veya üstü insanlar, HIV, AIDS veya kanser gibi bağışıklık sistemini zayıflatan hastalıklara sahip olanlar, kemoterapi veya radyasyon tedavisi alanlar ve organ nakli sonrası verilen steroidler veya ilaçlar gibi bağışıklık sistemini zayıflatan ilaçların alınması gibi faktörlerin etken olduğu zona hastalığı hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Zona nasıl geçer? Zona tedavisi…

ZONA HAKKINDA

Zona hastalığı, su çiçeğine de neden olan varicella zoster isimli virüsün neden olduğu bir enfeksiyondur. Su çiçeği enfeksiyonu sonrasında etken virüs kişinin sinir. sistemine yerleşerek uzun yıllar inaktif şekilde yaşayabilir. Virüsün vücut bağışıklık sisteminde zayıflık olduğu dönemlerde zona olarak yeniden harekete geçmesi mümkündür. Fakat virüs çoğunlukla aktif hale geçmez ve zona hastalığı ya da başka probleme neden olmaz. Ancak bazı kişilerde birden fazla kez zona hastalığı ortaya çıkabilir.

ZONA BELİRTİLERİ

– Acı, yanma, uyuşma veya karıncalanma

– Dokunmaya duyarlılık

– Acıdan birkaç gün sonra başlayan kırmızı döküntü

– Açılan ve kabuklanan sıvı dolu kabarcıklar

– Kaşıntı

– Ateş

– Titreme

– Baş ağrısı

– Yorgunluk

– Kas güçsüzlüğü

– Mide ekşimesi

– Lenf nodlarında şişme

ZONA İÇİN KİMLER RİSK ALTINDA?

Zona suçiçeği geçirenlerde oluşabilir. Bununla birlikte, bazı faktörler insanları zona geliştirme riskine sokar.

Zonada risk faktörleri şunlardır:

– 60 yaş veya üstü olmak

– HIV , AIDS veya kanser gibi bağışıklık sistemini zayıflatan hastalıklara sahip olmak

– Kemoterapi veya radyasyon tedavisi almış olmak

– Organ nakli sonrası verilen steroidler veya ilaçlar gibi bağışıklık sistemini zayıflatan ilaçların alınması

ZONA NASIL GEÇER? ZONA TEDAVİSİ..

Hastalığın kesin bir tedavisi yoktur fakat belirtileri sınırlandırmak ve ilerlemesini durdurmak için ilaç tedavisi uygulanır. Zona hastalığı tedavisi için varisella zoster virüsüne karşı etkili asiklovir ve valasiklovir isimli antiviral ilaçlar kullanılır. Ağrı, yanma, batma gibi belirtiler için de ağrı kesici haplar, kremler ve losyonlar reçete edilir. Evde tedavi de belirtilerinizi hafifletmeye yardımcı olabilir.

Evde uygulayabileceğiniz tedaviler arasında aşağıdakiler bulunmaktadır:

– Bol bol dinlenmek

– Kaşıntıyı ve ağrıyı azaltmak için yara oluşan bölgelere soğuk kompres uygulamak

– Kaşıntıyı dindirmek için kalamin losyonu sürmek

– Jel haldeki yulaf ezmesiyle banyo yapmak

Zona genellikle birkaç hafta içinde sona erer ve nadiren tekrarlar. Belirtileriniz 10 gün içinde azalmazsa, takip ve yeniden değerlendirme için doktorunuzu mutlaka aramayı ihmal etmeyin.