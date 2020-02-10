Bu belirtilerden biri bile varsa...

Pulmoner stenoz nedir? Belirtileri ve tedavisi…

Gebeliğin ilk 8 haftasında bir bebek olması gerektiği gibi büyümediğinde ortaya çıkan ve nedeni tam olarak bilinmeyen pulmoner stenoz hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Pulmoner stenoz nedir? Belirtileri ve tedavisi...

Yetişkinlerde nadiren başka bir hastalığın komplikasyonu olarak ortaya çıkarken çoğunlukla doğumdan önce konjenital kalp hastalığı olarak meydana gelen ve belirti vermeyen çok hafif bir formdan ciddi hastalık tablosuna kadar değişken klinik seyir gösteren pulmoner stenoz nedir? Belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde…

PULMONER STENOZ (PULMONER KAPAK DARLIĞI) NEDİR?

Pulmoner kapak darlığı, pulmoner kapakçığın üzerindeki veya yakınındaki bir deformitenin pulmoner kapak açıklığını daralttığı ve kan akışını yavaşlattığı bir durumdur. Pulmoner kapak sağ alt kalp odası (sağ ventrikül) ile pulmoner arterler arasında bulunur. Yetişkinlerde zaman zaman başka bir hastalığın komplikasyonu olarak pulmoner kapak darlığı vardır, ancak çoğunlukla doğum öncesi kalp kusuru olarak pulmoner kapak darlığı doğumdan önce gelişir.

Pulmoner darlık belirti vermeyen çok hafif bir formdan ciddi hastalık tablosuna kadar değişken klinik seyir gösterir. Hafif pulmoner darlık genellikle zaman içinde kötüleşmez; fakat orta şiddetli ve ciddi vakaların kötüleşme ihtimali vardır ve genellikle tedavi gerektirir. Tedavide başarı oldukça yüksektir ve pulmoner darlığı olan çoğu kişinin normal bir yaşam sürmesi beklenir.

PULMONER STENOZ BELİRTİLERİ

Pulmoner kapak darlığı belirti ve bulguları şunları içerebilir:

– Üfürüm (türbülan kan akımına bağlı anormal kalp sesi)

– Bacak, ayak bileği, ayak, yüz veya karın şişmesi (karın)

– Dudaklarda veya parmaklarda mavimsi renk, düşük oksijen seviyeleri anlamına gelir (siyanoz)

– Nefes darlığı

– Yorgunluk

– Özellikle aktivite ve efor sırasında nefes darlığı

– Göğüs ağrısı

– Bilinç kaybı (bayılma)

RİSK FAKTÖRLERİ

Pulmoner kapak darlığının genellikle doğumdan önce gelişmesi nedeniyle bilinen çok fazla risk faktörü yoktur. Fakat, yaşamın ilerleyen döneminde aşağıdaki durumlar pulmoner kapak darlığı gelişme riskini artırabilir.

– Karsinoid sendrom

– Romatizmal ateş

– Noonan sendromu

PULMONER STENOZ TEDAVİSİ

Hafif olan darlıklarda, kalbe önemli bir zarar vermediği için müdahale edilmez. Bununla birlikte bazı vakalarda darlığın derecesi zamanla artabilmektedir. Bu nedenle darlığın derecesi muayene ve ekokardiyografi ile takip edilmelidir.

Orta ve ağır derecede kapak darlığı olan hastalarda genellikle balonlu kateter ile darlığı genişletme yöntemi uygulanır. Kapak altındaki darlıklarda balonlu kateterler genelde kullanılmaz. Kapak üstündeki darlıklarda ise balonlu kateter, kapak darlıklarında olduğu kadar uygun değildir. Bu yöntemin sonuçsuz kalması halinde, bazı hastalarda ameliyat gerekebilmektedir.