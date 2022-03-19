Canlı yayında sunucunun mikrofonu açık kaldı! Tüm özel konuşmaları yayına yansıdı

Dün HaberTürk ekranlarında muhabiri Çetiner Çetin'in banttan yayınlanan röportajı ekrana geldiği sırada, stüdyoda canlı yayını sürdüren spikerin mikrofonu açık kaldı. Durumun farkında olmayan spikerin ekibiyle olan tüm konuşması ve saçı için sprey istediği anlar ekran başındakiler tarafından duyuldu.

Dün HaberTürk ekranlarındaki bir canlı yayında mikrofon kazası yaşandı. Yayın akışında önce Ukrayna'daki savaş muhabiri Çetiner Çetin'in röportajı verildi.

MİKROFON AÇIK KALDI

Banttan verilen röportaj sırasında ise ilginç bir olay meydana geldi. Stüdyoda canlı yayını sürdüren spiker Afşin Yurdakul'un mikrofonu açık kaldı.

"STÜDYODA SPREY VAR MI?"

Röportaj ekrandayken, Yurdakul'un ekibiyle olan özel konuşmaları ekran başındaki izleyiciler tarafından duyuldu. Yurdakul, bu sürede "Kaç dakikası var röportajın? Sen hesapla bana söyle istersen… Stüdyoda sprey var mı? Kalkmış saç telleri var da." gibi cümleler kurdu.

Stüdyodaki seslerin ekrana yansıması dakikalarca sürdü.