Sarhoş olana kadar içki içen 2 çocuk annesi kadın, sabah uyandığında kalçasındaki dövmeyle sarsıldı

İngiltere'de ikamet eden 2 çocuk annesi Kaylie Williams, tatile gittiği otelde sarhoş olana kadar içki içti. Sabah uyandığında kalçasına bakan kadın, tanımadığı Daniel Forde isimli bir adamın dövmesini taşıyordu. Büyük şok yaşayan Williams, hatıra kalması amacıyla yine de dövmeyi sildirmedi.

İngiltere'nin Batı Midlands bölgesinde bulunan Hereford'da ikamet eden 38 yaşındaki 2 çocuk annesi Kaylie Williams isimli kadın, geçtiğimiz yıllarda kız arkadaşlarıyla birlikte tatile gitti.

SABAHA KADAR EĞLENDİLER

Williams ve arkadaşları, otelin barında sabaha kadar eğlendikten sonra sarhoş olacak kadar içki içti. Bu sırada bekarlığa veda partisi yapan bir grup erkekle tanışan Williams, eğlencesini erkek arkadaşlarıyla sürdürmeye devam etti.

SABAH UYANDIĞINDA BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Ancak Kaylie Williams sabah uyandığında hiç beklemediği bir durumla karşılaştı. Aynaya bakan Williams, kalçasında tanımadığı "Daniel Forde" isimli adamın dövmesini taşıdığını gördü.

GECEYİ HATIRLAMAYA ÇALIŞTI

Williams gece olanları hatırlamaya çalışsa da bir türlü başarılı olamadı. Ardından arkadaşlarının da yardımıyla olanları öğrenen Williams'a dövmenin, hemen bar dışındaki dövmeciler tarafından Daniel Forde isimli adamın talebiyle yapıldığı belirtildi.

İşte Williams'a yapılan o dövme:

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