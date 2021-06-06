İsrail polisinin gözaltına aldığı Al Jazeera muhabiri hakkında yeni gelişme

İsrail polisi, Filistinlilere destek için yapılan eylemi takip ederken gözaltına aldığı Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalı muhabiri Givara el-Budeyri'yi salıverdi.

Al Jazeera'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İşgal makamları, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde gazetecilik görevini ifa ettiği sırada gözaltına aldığı muhabirimiz Givara el-Budeyri'yi birkaç saat sonra serbest bıraktı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail makamlarının Budeyri'nin 15 gün süreyle Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ne girişini yasaklama kararı aldığı belirtildi.

BUDEYRİ'NİN İFADELERİNE YER VERİLDİ

Açıklamada ayrıca Budeyri'nin, "Gözaltına alınmam, tüm gazetecileri doğrudan hedef almaktadır. İşgal askerleri, kimliğimi getirmem için bana mühlet vermedi. Beni tekmelemeye, itmeye ve kelepçelemeye başladılar. İşgal askerleri, gözaltı merkezinde bana bir gazeteci gibi değil de bir suçlu gibi davrandı" değerlendirmeleri yer aldı.

İsrail polisi, dün, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılma tehdidi altındaki Filistinlilere mahallede destek için yapılan oturma eylemine müdahale etmiş, eylemi takip eden Katar merkezli Al Jazeera kanalı ekibine saldırmıştı. Kameraman Nebil Mezavi'yi tartaklayan ve kamerasını kıran İsrail polisi, muhabirlerden Budeyri'yi tartaklayarak gözaltına almıştı.

AA