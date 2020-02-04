Çocuğunu 470 liraya satılığa çıkardı!
Çocuğunu 470 liraya satılığa çıkardı!
Rusya’da bir baba, çocuğunu internet ilanıyla 470 TL’ye satılığa çıkarınca gözaltına alındı.
Rusya'nın Çelyabinsk şehrinde bir kişi, internete çocuğunun satılık olduğu ilanını koydu.
Baba, ilanda fotoğraflarını da paylaştığı 5 yaşındaki kızının adını Rus yapımı ‘Maşa ve Koca Ayı' isimli çizgi filmdeki ‘Maşa' karakterinden esinlenerek yazdı.
Baba kızına 5 bin ruble, yani yaklaşık 470 Türk lirası değer biçti.
BABA GÖZALTINA ALINDI
Kızı satın almak isteyenlerle şehrin merkezinde buluşabileceğini ve kızını parayı alıp teslim edebileceğini söyleyen babanın ilanı Rus siber polislerine takıldı.
İlanı fark eden siber polisler yasal işlem başlattı. Ardından savcılık talimatıyla kızını satılığa çıkaran baba gözaltına alındı.
EDİTÖR DE SORGUYA ALINDI
Bölge savcılığı babanın ‘insan ticareti' suçundan yargılanacağını belirtirken, ilanı onaylayarak internet sitesinde yayınlanmasına sebep olan editörün de sorguya alındığı ifade edildi.
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.