'Çok seksi' diyerek kovdular

Kıyafetleri Vatikan’da krize neden oldu: Fazla seksi olduğu için içeri alınmadı

34 yaşındaki Brezilyalı Instagram fenomeni Juju Vieira, kıyafeti nedeniyle Vatikan'a alınmadığını öne sürünce yeni bir tartışma başladı.

Aslen Brezilyalı olan 34 yaşındaki Juju Vieira isimli Instagram fenomeni, ‘fazla seksi’ olduğu için Vatikan’dan atıldığını iddia etti.

Aslen Brezilyalı olan 34 yaşındaki Juju Vieira, 30 Ocak’ta Roma’dayken kutsal şehrin kalbindeki Aziz Petrus Bazilikası’nı ziyaret ettiği sırada kendisine düzgün giyinmediğinin söylendiğini ve gitmesinin istendiğini iddia etti.

Vatikan, hem erkekler hem de kadınlar için omuzları ve dizleri örtmeyi içeren katı bir kıyafet kuralına sahip olmasıyla biliniyor. Vieira’nın bu kurallara aykırı, vücudu saran bir elbise ve uzun çizme giydiği belirtilirken, sosyal medya fenomeni kurallara aykırı davranmadığını öne sürdü.

Vieira, ziyaretten önce kuralları bilmediğini, uzun kollu gri bir elbise ve diz üstü çizme giydiğini ve bunun onun günlük kıyafetleri olduğunu savundu.

Genç kadın, “Herkesin fotoğraf çekmeye gittiği gibi ben de Vatikan’a gittim. Orada çalışan bir bey yanıma geldi ve buranın dua için olduğunu ve düzgün giyinmediğimi söyledi ve beni Vatikan’dan “kovdu” dedi.

Vieira, “Utandım çünkü orada bunu duyan başka insanlar vardı. Kendimi saygısızmışım gibi hissettim.” dedi. Instagram fenomeni, “Vatikanın’ın web sitesinde kadınların kolsuz üstler, kısa üstler veya dar gömlekler giymesine izin verilmiyor.” ben de buna göre giyindim sözleriyle kendini savundu.

sözcü.com.tr