Corona virüsünde rezillik: Başbakan uyarıları dinlemedi salgın fırladı

Güney Afrika'da ortaya çıkan mutasyona uğramış corona virüsünün İngiltere'de tespit edilmesinin ardında siyasi bir kriz çıktı... İngiliz basını, uzmanların ve sağlık danışmanlarının Johnson'ı mutasyonlu virüs konusunda bir ay önce uyardığını fakat Johnson'ın bu uyarıları dikkate almadığını yazdı.

Çok daha bulaşıcı olan ve özellikle gençleri hedef alan mutasyona uğramış corona virüsü ile ilgili bir sağlık skandalı da Birleşik Krallık’ta ortaya çıktı…

İngiltere’de tespit edilen ve orijini Güney Afrika olan mutasyona uğramış corona virüsü ile ilgili bilim insanlarının ve yetkililerin İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ı çok önceden uyardığı tespit edildi.

İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Times’ın özel haberinde Acil Durum Bilimsel Danışma Grubu (SAGE) isimli kuruluşun Başbakan Johnson’ı uyardığı fakat bir hamle yapılmadığı ortaya çıkarıldı.

Salgının İngiltere’de tespit edilmesinden bir ay önce yetkililerin Johnson’ı uyardığı ve “yüksek riskli” ülkelerden gelenlere sınırların kapatılması gerektiğini söylediği belirlendi. SAGE’nin hazırladığı raporda sadece coğrafi seyahat yasaklarının yetmeyeceğini açıklayan yetkililer bütün ülkelerden gelenlere zorunlu karantina uygulanması gerektiğini söyledi.

İKİ SEÇENEK VARDI AMA…

İngiliz The Times, “Bilim insanları salgını durdurmaya yaklaşmanın yolunun ya bütün sınırları kapatmak ya da Birleşik Krallık’a gelen herkese zorunlu karantina uygulamasını başlatmaktır önerisinde bulundu” ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Priti Patel ve Sağlık Bakanı Matt Hancock’un bu konuyu görüştüğü fakat Johnson’ın bu hamleyi engellediği belirlendi. İngiltere’de şu an mutasyona uğramış 11 lokal vakanın görüldüğü ve ülke genelindeki vaka sayısının yüzlerce olduğunun tahmin edildiği açıklandı. The Times’a konuşan yetkililer sınırların kapatılması ya da zorunlu karantina uygulaması getirilmesi durumunda bu vakaların görülmeyeceğini kaydetti.

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