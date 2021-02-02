Corona virüsüne karşı çat kapı müdahale

Birleşik Krallık’ta yetkililer vaka sayısının artması ve mutasyona uğramış virüsün yoğunlaşmasıyla birlikte yeni bir yöntem uygulamaya başladı. İngiltere’de corona virüsü salgınının daha bulaşıcı hali olan mutasyona uğramış corona virüsüne karşı 80 bin kişinin evine corona virüsü testi dağıtımına başlandı.

30 BİN KİŞİ LONDRA’DA

Ülkedeki 8 bölgede yaşayan insanlara semptom göstersin ya da göstermesin test kiti gönderildiği belirtildi. Her bölgede yaklaşık 10.000 kişinin yaşadığı kaydedilirken yaklaşık 30 bin kişinin Londra’da bulunduğu belirtildi.

Diğer bölgeler ise İngiltere’nin ortasında, güneydoğusundaki, doğusunda ve kuzeybatısında yer alıyor.

Eğitim Bakanı Yardımcısı Michelle Donelan, İngiliz Sky televizyonuna, “Bu durum çok endişe verici, çok endişelendirici. Virüste çok vahim bir noktadayken bir de mutasyona uğrayan versiyonu çıktı” ifadesini kullandı.

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