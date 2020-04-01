Corona virüsünü ilk bulan doktorlardan biriydi! Vahim iddia:

Corona virüsünün ortaya çıktığı Çin'de hastalığı ilk fark eden doktorlardan Ai Fen, yaşananlarla ilgili verdiği röportajdan sonra ortadan kayboldu.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü kısa sürede dünyaya yayılarak 42 bin kişinin ölümüne yol açtı. Hastalığı Aralık 2019’da tespit eden doktorlardan Ai Fen, Çin’de yayımlanan Renwu dergisine yaşananları anlatmıştı.

Hastaneye grip benzeri semptomlar gösteren çok sayıda hastanın geldiğini söyleyen Fen, hastaların test sonuçlarında ‘SARS corona virüsü’ ibaresinin gördü.

SAVUNMASINI ALMIŞLARDI

Fen bunun üzerine raporu bir doktor arkadaşına gönderirken, söz konusu belge kısa süre içinde sosyal medyada yayıldı.

Hastane yönetimine ‘yalan bilgi yaymak’ ve ‘düzeni bozmak’ suçlamalarına karşı savunma yapan Dr. Fen, “Bu durumla ilgili çok baskı gördüm. Ancak neler olacağını daha iyi öngörseydim bunu umursamazdım. Mümkün olduğunca kişiye sesimi duyurmaya çalışırdım” dedi.

YAYINDAN KALDIRDILAR

Fen’in gündeme oturan röportajı kısa süre içinde yayından kaldırılarak yasak getirildi.

Doktorun o günden bu yana görülmediğini belirten Daily Mail, Fen’in ortadan kaybolma gerekçesinin tutuklanma ihtimali olabileceğini yazdı.

Uluslararası medyada sık sık yer alan iddialara göre Çin’in corona virüsüyle ilgili verileri manipüle ederek gerçekleri sakladığı öne sürülüyor.