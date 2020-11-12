Corona zengin fakir ayırt ediyor

ABD'de corona virüsünün en çok yayıldığı noktalar üzerine yapılan bir araştırma, gelir grubuna göre bulaşma riskini de ortaya koydu. Buna göre daha küçük ve kalabalık bir markete giden düşük gelir grubundaki kişilerin virüse yakalanma riski iki kat fazla.

Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkan corona virüsü, kısa sürede global bir krize dönüştü. Dünya genelinde 1.2 milyonu aşkın insanın ölümüne yol açan virüsle ilgili bir yandan aşı çalışmaları devam ederken, diğer yandan da hastalığın şifreleri çözülmeye çalışılıyor.

ABD’nin saygın okullarından Stanford Üniversitesi’nde virüsün bulaşmasıyla ilgili çarpıcı bir çalışmaya imza atıldı. Uzmanlar hastalığın bulaşma noktalarıyla ilgili marketler, spor salonları, kafeler, restoranlar, ibadet merkezleri ve otelleri mercek altına aldı.

98 MİLYON KİŞİ İZLENDİ

Cep telefonlarındaki lokasyon verilerinden hareketle yola çıkan araştırmacılar Atlanta, Chicago, Dallas, Houston, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphia, San Francisco ve Washington DC’deki 98 milyon kişinin hareketlerini mart ayından mayıs ayına kadar inceledi.

YÜZDE 80 AZALTILABİLİR

Ev dışında gidilen bu noktaların virüsün en fazla bulaştığı yer olduğunu belirten araştırma ekibinden Stanford Üniversitesi Profesörü Jure Leskovec, CNN International’a yaptığı açıklamada, “Bu yerler küçük ve daha kalabalık noktalar. Çalışmamız gösteriyor ki ‘yap hep ya hiç’ diye bir durum yok. Buralardaki kapasiteyi maksimum yüzde 20’de tutarsak, enfeksiyon bulaşma oranını yüzde 80 oranında azaltabiliriz” dedi.

Bulaşma durumunu gelir grubuna göre de değerlendiren Leskovec, “Örnek olarak market alışverişinde düşük gelirli bir kişinin yüksek gelirli bir kişiye göre hastalığa yakalanma riski iki kat daha fazla. Bunun sebebi düşük gelirli kişinin gittiği bir markette metrekareye düşen kişi sayısı yüzde 60 daha fazla. Burada geçirilen süre de yüzde 17 daha uzun” ifadelerini kullandı.