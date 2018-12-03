DİYABETLİ KİŞİLER DİKKAT!

Diyabetik retinopati nedir? Diyabetik retinopati nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

Diyabetli kişilerde görme kaybının en yaygın nedeni ve çalışma yaşındaki yetişkinler arasında görme bozukluğunun ve körlüğün önde gelen nedenidir. Peki, Diyabetik retinopati nedir? Diyabetik retinopati nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Diyabet, insülin salınımı veya insülün etkisinin yetersizliği sonucu kan şekerinin artmasıyla kendini gösteren metabolik bir hastalıktır. Şeker hastalığına bağlı körlüğün en sık görülen nedeni diyabetik retinopatidir. Şimdi, diyabetik retinopati nedir? Diyabetik retinopati nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenlere detaylıca bir göz atalım…

DİYABETİK RETİNOPATİ NEDİR?

Diyabetik retinopati, gözleri etkileyen bir diyabet komplikasyondur. Gözün arkasındaki ışığa duyarlı dokunun kan damarlarının zarar görmesinden kaynaklanır (retina). Diyabetik retinopatinin bir başka özelliği de retina yüzeyinde yeni kan damarlarının oluşmasına neden olabilmesidir. Bu yeni damarlar kolayca kanar. Tanı konulmadığı ve tedavi edilmediği takdirde körlüğe neden olabilir.

Bununla birlikte, diyabetik retinopatinin görmenizi tehdit edebileceği bir safhaya ulaşması genellikle birkaç yıl sürer.

Retina, gözün arkasındaki ışığı elektrik sinyallerine dönüştüren ışığa duyarlı hücreler tabakasıdır. Sinyaller, onları gördüğünüz görüntülere dönüştüren beyne gönderilir.

Retina, küçük bir kan damarı ağından aldığı sabit bir kan kaynağına ihtiyaç duyar. Zamanla, sürekli yüksek kan şekeri seviyesi, bu kan damarlarına 3 ana aşamada zarar verebilir:

Arka plan retinopatisi – kan damarlarında küçük şişkinlikler gelişir, bu durum biraz kanamaya neden olur ancak genellikle görüşünüzü etkilemez.

Pre-proliferatif retinopati – daha ciddi ve yaygın değişiklikler göz içine daha belirgin kanama dahil olmak üzere kan damarlarını etkiler

Proliferatif retinopati – zayıf ve kolay kanaması olan skar dokusu ve yeni kan damarları retinada gelişir, bu durum bazı görme kaybına neden olabilir.

Ancak, gözlerinizle ilgili bir sorun erken ortaya çıkarsa, yaşam tarzı değişiklikleri ve / veya tedavisi ile daha da kötüye gidiş önlenebilir.

DİYABETİK RETİNOPATİ BELİRTİLERİ

Erken evrelerde genellikle diyabetik retinopatiyi fark etmeyeceksiniz, çünkü daha ilerlemiş olana kadar belirgin semptomlara sahip olma eğiliminde değildir.

Ancak, diyabetik göz taraması sırasında gözün fotoğraflarını çekerek durumun erken belirtileri alınabilir.

Eğer aşağıdakilerden bazılarını yaşamanız durmunda hemen doktorunuza başvurun:

– Giderek kötüleşen görme

– Ani görme kaybı

– Görüş alanınızda yüzen şekiller (floaters)

– Bulanık veya düzensiz görme

– Göz ağrısı veya kızarıklık

Bu semptomlar mutlaka diyabetik retinopatinin olduğu anlamına gelmez, ancak onları kontrol ettirmek önemlidir. Bir sonraki kontrol randevusuna kadar beklememenizde fayda vardır.

DİYABETİK RETİNOPATİ NEDENLERİ

Tedavi edilmediğinde, diyabetik retinopati retinaya zarar verir. Kan şekeri seviyeniz çok uzun süre çok yüksekse, retinadaki kılcal damarların yapısını bozmakta, hücre kaybına yol açarak damar geçirgenliğinin bozulmasına, sarı nokta bölgesinde sıvı ve yağlı maddelerin birikmesine ve beraberinde kılcal damarların tıkanarak beslenmeyen alanların ortaya çıkmasına neden olur. Retinada kendiliğinden kanayabilen yeni damarlar oluşur. Retinanın önünde ve içinde oluşan kanamalar gözün arka boşluğuna sızabilir. Retinada damarlı zarlar oluşur ve sonuçta ciddi görme kayıpları, ağrılı göz tansiyonu yükselmelerine neden olur.

Gebelik, hipertansiyon, kan yağlarının yüksekliği (hiperlipidemi), böbrek hastalığı retinopatiyi ağırlaştıran diğer faktörlerdir.

DİYABETİK RETİNOPATİ TEDAVİSİ

3 evrede, makula ödemi yoksa tedaviye gerek yoktur. Yalnızca diyabetik retinopatinin ilerlemesini önlemek için kan şekeri, kan basıncı ve kolesterol değerleri kontrol altında tutulmalıdır.

Retinada istenmeyen yeni damarlar oluşmuşsa (proliferatif diyabetik retinopati) tüm retinaya (görme merkezi dışında) laser tedavisi uygulanmalıdır. Bu tedavi genellikle iki ya da üç seans sürer. Göz içine kanama başlamadan bu laser tedavisi yapılmalıdır. Şiddetli kanama varlığında laser tedavisi mümkün olmamaktadır.

Kanama çok yoğun ise, vitrektomi denilen, kanamanın cerrahi olarak temizlenmesi ameliyatı gerekli olmaktadır. Vitrektomi ile, gözün içindeki kanama tamamen temizlenir ve aynı ameliyatta gerekli laser tedavisi uygulanır.

DİYABETİK RETİNOPATİDEN KORUNMA YOLLARI

Diyabetik retinopatiden korunmak veya ilerleyişini yavaşlatmak için, yaşam tarzınızdaki bazı unsurları değiştirmeniz gerekebilir. Kan şekeri değerinizi olabildiğince normale yakın tutmaya çalışarak kontrol altına alın. İdeal kan şekeri seviyesi yemek öncesinde desilitre başına (mg/dL) 90-130 miligram, yemek sonrasında ise 180 mg/dL olmalıdır. Bunu sağlamak için de, insulin gibi ilaçlar almanız gerekebilir. Ayrıca sağlıklı beslenmek ve kilo kontrolü çok önemlidir. Özellikle diyabetliyseniz sigarayı mutlaka bırakın. Sigara kan damarlarınızı daraltarak komplikasyon yaşama riskinizi artırır. Ayrıca alkol tüketiminizi de sınırlandırmanız gerekir çünkü çok fazla alkol almak tansiyonunuzu yükseltir.