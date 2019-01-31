DOLAR BİR BUÇUK AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE!

Merkez Bankası'nın faiz artırma mesajı ile dün düşüş trendine giren dolar/TL Fed'in 'faiz konusunda sabırlı olunacak' açıklamasının ardından son bir buçuk ayın en düşük seviyesini gördü.

TCMB 2019 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 15.2’den yüzde 14.6’ya düşürürken Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya enflasyonda belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı para politikasının uygulanmaya devam edeceğini açıkladı.

Çetinkaya gerekirse ilave ek sıkılaştırma yapılabileceğinin de mesajını verdi. Dün yapılan bu açıklamalar dolar/TL’nin yönünü 5.30’un altına geriletmişti.

Dolar ne kadar oldu?

Dolar/TL 5.2165/5.2190'ten, Euro/TL 6.0148/6.0178'den işlem görüyor.

Dün akşam ise FOMC tutanaklarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fed başkanı Jerome Powell enflasyonun yüzde 2’lik hedefe yakın kaldığını ifade ediyor. Fed Başkanı, ekonomiyi en iyi şekilde desteklemenin yolunun sabırlı olmak olduğunun altını çizdi. Powell, sabırlı olma süresinin ne zaman biteceğinin tamamen verilere bağlı olduğunu söyledi.

Dün enflasyon raporu öncesi 5.31’li seviyelerde işlem gören ve ardından piyasalarca yakından izlenen sıkı duruş söylemlerinin kuvvetlendirmesi sonrası 5.26’lı seviyelere kadar gerileyen dolar/TL Türkiye piyasalarının kapanışında 5.28’li seviyelerde günü tamamlamıştı.

Küresel piyasalarda dolar, Fed’in dün akşam açıkladığı faiz kararında para politikasını gevşetmeye yönelik yaklaşım benimsemesinin ardından başlıca para birimleri karşısında değer kaybetti. Fed’in yaklaşımında bu değişiklik piyasa genelinde risk iştahını artırdı ve Avustralya doları ve euro ve gibi para birimlerini destekledi.

Dolar endeksi dün yüzde 0.43 geriledikten sonra üç haftanın dip seviyesi olan 95.26’da bulunuyor.

Fed’in para politikası kararını açıklamasının ardından, yatırımcıların dikkati ABD-Çin arasında aylardır süren gümrük vergisi savaşını yatıştırmayı amaçlayan ve dün başlayan üst düzey ticaret görüşmelerine çevrildi.

İç piyasalar ise yoğun veri gündemi takip edilecek. TÜİK TSİ 1000’da Aralık ayı 2018 yılı dış ticaret verilerini ve dördüncü çeyrek turizm istatistiklerini açıklayacak. Bugün Turizm Bakanlığı 1100’da Aralık ayı yabancı ziyaretçi sayısını, Hazine ve Maliye Bakanlığı ise 1700’da önümüzdeki üç aya ilişkin iç borçlanma styratejisini açıklayacak.

İç piyasada 1430’da haftalık TCMB verilerinin yanısıra dış piyasada ise Euro bölgesi öncü GSYH ve işsizlik verileri, ABD kişisel gelirler ve işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.

TCMB: VERİ ODAKLI BİR POLİTİKA

Bankacılar dolar/TL’de dün başlayan iyimserlikte belirleyici ana faktörün TCMB’nin faiz indirimleri için acele etmeyeceği algısı olduğuna dikkat çekmişlerdi.

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya dün, “Bugün yayınladığımız Enflasyon Raporunda verilen ana mesaj, enflasyonda ikna edici bir düşüş görülene kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğidir. Bu doğrultuda gerekirse ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir. Amacımız enflasyonu önce tek hanelere indirmek, sonrasında üç yıllık bir zaman diliminde nihai hedefimiz olan yüzde 5’e yaklaştırmaktır” demişti.

Çetinkaya toplantının soru cevap bölömünde ise enflasyonda ikna edici söylemine ilişkin bir soruya ise şöyle yanıt vermişti:

“Enflasyon görünümü yani fiyatlama davranışlarının yansımalarını tüm kalemler… manşet, çekirdek, fiyatlama davranışlarındaki eğilimler, geçtiğimiz yılın ikinci yarısında görülen bozulmadaki düzelme trendi… bunların tamamını birlikte değerlendirerek fiyatlama davranışlarının tekrar sağlıklı seviyelere ulaştığını görebilmemiz gerekiyor.”

Çetinkaya ayrıca indirimler için süreden ziyade verilere odaklı bir politika izleyecekleri mesajı da verdi. Bu mesajların ardından erken bir faiz indirimi riskine ilişkin fiyatlamalar da ortadan kaltı.

Çetinkaya, “Para Politikası Kurulu’nun bu konudaki görüşü net. Bu anlamda süre değil veriye bağlı bir karar verme sürecimiz olduğunu ifade etmek istiyorum. Verileri yakından takip ederek devam edeceğiz. Bulunduğumuz (enflasyon) seviyeler olası yukarı yönlü risklere karşı yüksek temkinlilik gerektiriyor. Zaten bunu net bir şekilde ortaya koyduk. Bazı olumlu gelişmeler var. Biz bu olumlu gelişmeleri enflasyonda tek haneye olabildiğinde erken ulaşmak için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Mümkün olacak en kısa sürede enflasyonda tek haneye ulaşmamızı sağlayacak parasal duruş sıkılığı ne ise bunu uygulayacağız.”

TL’deki değer kazancı bono verilerine de yansıdı. 2018 yılını yüzde 16.48 seviyesinde kapadıktan sonra 10 Ocak’ta yüzde 16.88 seviyesine kadar yükselen gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi sonrasında yönünü aşağı çevirdi. 10 yıllık tahvilde ortalama bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 15.10 valörde son işlemlerde yüzde 14.91 oldu. Böylece bu yıl içinde görülen en yüksek seviyeye göre ilgili tahvilin faizindeki düşüş dün itibarıyla yaklaşık 200 baz puan oldu.