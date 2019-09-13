DOLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ!

Dolar - euro kaç TL? 13 Eylül 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

TC Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dün 5,68'in altına kadar inen ve 5,6591 ile kapanış yapan dolar/TL, haftanın son işlem gününe de düşüşle başladı. Kur, bu sabah 5,65 TL'den işlem görüyor.

Euro/TL de 6,26 seviyesinde yer alıyor.

TC Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 3,25 puan indirerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekti. Merkez'in son iki toplantıdaki faiz indirimi 7,25 puanı buldu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), euro bölgesi ekonomisini desteklemek için yeni adım attı. Faizleri indiren ECB, tahvil alımlarını tekrar başlatacağını açıkladı.