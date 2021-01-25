Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum…

Dolar/TL Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikasında uzun süre sıkı duruş söyleminin de desteğiyle gerilerken bu hafta TCMB'nin enflasyon raporunda verilecek mesajlar yön belirleyici olarak izlenecek. ABD'li dev yatırım bankası Goldman Sachs önümüzdeki üç aylık dönemde TL beklentisini 7.50'den 7 seviyesine çekti.

Geçen hafta ABD faizlerindeki yükselişle birlikte gördüğü 7.5’li seviyelerden yönünü aşağı çeviren dolar/TL TCMB kararı ile 7.35’in altına kadar geriledi. Küresel satış baskısıyla gördüğü en düşük seviyelerden sınırlı yükselen kur geçen haftayı 7.4 civarında tamamladı.

Asya borsaları, artan corona virüsü vakalarına ve aşının dağıtımında yaşanan gecikmelere rağmen ABD ekonomisini canlandırmayı sağlamak için açıklanacak 1.9 trilyon dolar büyüklüğündeki mali canlandırma planı beklentileriyle yükseldi.

Küresel hisse senedi piyasaları son günlerde dünya genelinde corona virüsü aşılarının vaka sayılarını azaltacağı beklentileriyle ve Joe Biden başkanlığında ABD ekonomisinin daha güçlü iyileşeceği umutlarıyla rekor yüksek seviyelere çıkmıştı.

SIKI DURUŞ VURGUSU

TCMB geçen hafta politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 17’de sabit tutarken, sıkı duruşu “kararlılıkla uzun bir müddet” sürdüreceğine ve gerekirse “ilave parasal sıkılaşma” yapacağına dikkat çekti.



Bankacılar PPK kararının ardından TCMB’nin 28 Ocak’ta gerçekleştireceği enflasyon raporunu izleyecek. Enflasyon 2020 yılını yüzde 14.6 seviyesinde tamamlarken, yılın ilk çeyreğinde de enflasyonda yükselişin sürmesi bekleniyor.

TCMB Başkanı Naci Ağbal 2021 sonu için yüzde 9.4 enflasyon tahminini bir “ara hedef” olarak ilan etmiş ve para politikasının da bu hedefe ulaşmak için dizayn edileceğini söylemişti. Tahmin, bu hafta güncellenecek.

ENFLASYONDA TEPE NOKTASI NİSAN-MAYIS

Piyasanın beklentisi enflasyonun nisan veya mayısta tepe noktasını göreceği, yıl sonunda tek haneye düşemeyeceği, yılı yüzde 11-12 bandında bitireceği yönünde. Piyasalar enflasyon raporunda kendi tahminleri (yüzde 11-12) ile TCMB (yüzde 9.4) arasındaki farkın nasıl kapanacağını, bunun piyasa fiyatlamalarına etkisini takip edecekler.

DEV BANKA DOLAR TAHMİNİN AÇIKLADI

Goldman Sachs hafta sonunda yayımladığı raporda 3 ay sonrasına ilişkin dolar/TL beklentisini 7.5'ten 7 seviyesine çekerken 6 ve 12 ay sonrasına ilişkin beklentilerini ise sırasıyla 7.75'ten 7'ye, 8'den 7.5'ye çekti. Banka TL'de son dönemde görülen değer kazançlarının önümüzdeki dönemde ancak sınırlı devam edebileceğini, bunun da TCMB'nin rezervlerini artırma yönlü adım atacağına yönelik beklentilerinden kaynaklandığını belirtti.

Citi ise geçen hafta yayımladığı raporda, enflasyonun düşüşe geçmeden önce Nisan ayında yüzde 16 ya da üzerinde oluşacağını, yıl sonunda ise yüzde 11.5’e düşeceğini öngördü. JPMorgan da TCMB’nin sıkı duruş açıklamalarına dikkat çekerek geçen hafta ilk faiz indirimi beklentisini ikinci çeyrekten üçüncü çeyreğe öteledi.

Öte yandan bugün 6.5 milyon doz Sinovac aşısı daha Türkiye’ye ulaşırken piyasalar aşılama sürecinin Türkiye genelinde yayılmasına ilişkin süreci de takip ediyor.

Türkiye’nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) ekonomi yönetimindeki değişim öncesi işlem gördüğü 570 baz puandan 300 baz puanın altına kadar geldikten sonra bu sabah 326/332 seviyesinde.

BORSA

Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan bültende şu ifadelere kullanıldı:

BIST100 endeksi geçen cuma gününü yüzde 0.59 düşüşle 1.542,45 seviyesinde tamamladı. 28,8 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi yüzde 2.26, sanayi endeksi ise yüzde 0.29 değer kaybetti.

Mali teşvik beklentilerinin artması, Janet Yellen'ın bu görünüme destek vermesi geçen hafta riskli varlıkların yaşadığı yükselişlerde en önemli etkenlerdi.

TCMB'nin de faiz değiştirmese de uzun süre sıkı para politikasına devam edeceğinin mesajını vermesi TL varlıklara yaradı. Fakat haftanın son işlem günü gündeme yeniden virüs gelişmeleri damga vurdu.



Artmaya devam eden vakalar, yeni varyant nedeniyle kısıtlamaların artırılması, aşı tedarikinin gecikmesi ihtimalleri ekonomik toparlanma iyimserliğini bozdu ve riskli varlıklardan çıkış eğilimini artırdı.

Endekste ise hafta başında yaşanan düzeltme cuma günü de yaşandı fakat geçen kasım ayından gelen trendin üzerinde kapanış gerçekleşebildi. Yeni haftada virüs gelişmeleri yakından izlenmeye devam edilecek.

Güne yükselişle başlayan endeks, gün içerisinde 1.582 seviyesini gördü ve günü buradan gelen geri çekilme ile tamamladı. Endekste yaşanan yükselişin trend desteği üzerinde sürmesi durumunda 1.575 ve 1.585 direnç seviyeleri test edilebileceği gibi geri çekilme hareketlerinin devamı durumunda ise 1.545 ve 1.520 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Geçen yıl ekim ayından gelen yükseliş trendinin devam etmesi olumlu.

DOLAR

İnfo Yatırım tarafından hazırlanan analizde geçen haftayı 7.39 seviyelerinde kapatan dolar kurunun yeni haftaya 7.40 seviyelerinde başlangıç yaptığı belirtilerek, “Haftaya genel bir bakış açısı ile baktığımızda ise çarşamba günü Fed'in faiz oranı kararı haftanın en önemli gelişmelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Haftanın ilk işlem gününde dolar/TL’yi teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 7.50438 – 7.61296 – 7.74468 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 7.30629 – 7.20880 – 7.07503 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.” denildi.

ALTIN

Gedik Forex tarafından hazırlanan analizde şu ifadelere yer verildi:

Ons altın yeni haftaya temkinli başladı. Bu hafta, Fed’in kararı önemli, herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Ancak karar metnindeki ton ve sonrasında Fed Başkanı Powell konuşması takip edilecek.

Çarşamba akşamı piyasalar açısından hareketli geçebilir. Öncesinde ons altında yeni bir hareket oluşmayabilir. Fed dışında, ABD teşvik paketine dair gelişmeler, yeni Başkan Biden’ın hamleleri bu haftanın yine gündeminde kalmaya devam edecektir.

Bugün için ABD’de açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. Altında olası haber akışlarına karşı dikkatli olunmalı. Ons altın için 1841 – 1824 dolar desteklerinin ardından 1804 dolar desteği karşımıza çıkıyor. Yukarı yönlü harekette ise 1868 –

1884 ve 1903 dolar direnç noktaları olarak takip edilebilir.

sözcü.com.tr