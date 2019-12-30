DOLAR HAREKETLİLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR!
Dolar...
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Dolar - euro kaç TL? 30 Aralık 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.
2019 yılını kapatmaya hazırlanan piyasalarda, dolar/TL kuru 5,94-5,95 bandındaki hareketini yılın son haftasında da sürdürüyor.
Dolar, 5,94 seviyesinde işlem görüyor.
Euro/TL ise 6,62 TL’de yer alıyor.
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