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DOLAR HAREKETLİLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR!

DOLAR HAREKETLİLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR!

Dolar...

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Dolar - euro kaç TL? 30 Aralık 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.

2019 yılını kapatmaya hazırlanan piyasalarda, dolar/TL kuru 5,94-5,95 bandındaki hareketini yılın son haftasında da sürdürüyor.

Dolar, 5,94 seviyesinde işlem görüyor.

Euro/TL ise 6,62 TL’de yer alıyor.

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