DOLAR O SEVİYENİN ALTINA İNDİ!

Dolar fiyatları güne 6.44 TL'den başlarken, ilerleyen saatlerde düşüşünü sürdürerek 2 haftanın en düşük seviyesini gördü. Dolar fiyatları şu dakikalarda 6.35 TL'de hareket ederken, Euro fiyatları 7.35 TL'de bulunuyor. Piyasalar Merkez Bankası’nın faiz kararını beklerken, küresel piyasaları takip ediyor.

Merkez Bankası’nın faiz artıracağı beklentisinin yükselmesiyle aşağı yönlü hareketini sürdüren dolar kuru, 29 Ağustos'tan beri en düşük seviyeyi gördü. Dolar, 6.3698 TL'ye kadar gerilerken, saat 14.20 itibarıyla 6,3559 TL’de bulunuyor. 7.3902 TL'ye kadar gerileyen Euro ise şu dakikalarda 7,3592TL’ de hareket ediyor.