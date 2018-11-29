DOLAR O SEVİYENİN ALTINA İNDİ!

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün akşamki para politikasını gevşetme yanlısı açıklamalarının dolarda küresel kayıplara neden olmasıyla gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel TL de değer kazanırken, dolar/TL bu sabah 5.20'nin altına indi.

Piyasalar bugün son Fed toplantısının tutanaklarını beklerken, gelişmekte olan ülke para birimlerinde iyimser seyrin devam etmesi bekleniyor.

Dolar Powell’ın ABD faiz oranlarının nötr seviyenin hemen altında olduğunu belirtmesinin ardından dünkü kayıplarını artırdı. Birçok yatırımcı Powell’ın açıklamalarını Fed’in üç yıllık sıkılaştırma döngüsünün sona yaklaşmakta olduğunun sinyali olarak nitelendirdiler.

Yüzde 2-2.25 seviyesindeki politika faiz oranının nötr tahminlerin “hemen altında” olduğunu belirten Powell’ın para politikasını gevşetme yanlısı yönde değişim gösteren açıklamaları para piyasalarını şaşırttı. Powell bu açıklamalarıyla geçen ayki ifadelerinin tam tersi yönde bir açıklama yapmış oldu. Powell geçen ay, politika faiz oranının nötr seviyeden “çok uzakta” olduğunu ve Fed’in bu seviyenin ötesinde bile politikasını sıkılaştırabileceğini söylemişti.

YÜZDE 1 ORANINDA DEĞERLENDİ

Powell’ın açıklamaları doların özellikle Avustralya ve Yeni Zelanda doları gibi riskli para birimleri karşısında değer kaybetmesine neden oldu. Güney Afrika randı ve TL gibi bazı gelişmekte olan ülke para birimlerinin de her biri yüzde 1 oranında değer kazandı.

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, Trump’ın son dönemde Powell’ı eleştiriyor olmasının piyasaları rahatsız ettiğini, dolayısıyla da sergilenecek tutumun yakından izlendiğini söyleyerek, “Konuşmalara bakınca güvercin bir Powell gördük, agresifçe artışa devam etmek yerine faizin nötrün biraz altında olduğunu bundan sonra para politikasının istihdam ve enflasyon için değişen görünüme bağlı olarak ekonomiyi takip edecek şekilde tasarlanacağını söyledi. Çok şahin değil. Dolar da son dönemde zaten çok güçlü değildi, Powell ile biraz daha dolarda gevşeme oldu” dedi.

Dolar/TL’nin son dönemde kademeli düşüşünü koruduğunu, dolarda küresel gevşeme sonucu kurun da aşağı yönlü tepki verdiğini söyleyen Karadağ, “Dolar/TL 5.22’li seviyelerde zorlanıyordu, bu sabah gelinen 5.20 seviyeleri destek konumuna geldi. Türkiye-ABD ilişkileri iyi yönde ilerlerken, diyalog pencereleri korunuyorken bu seviyenin altını bekliyorum. Bugün Fed tutanakları açıklanacak. Pozitif etki yaratabilir ancak dünkü açıklamalardan sonra yeni bir trend oluşturmaz. Piyasalar asıl olarak G20 toplantısını bekliyor. Ticaret savaşları ortamında Trump’ın Çin ile görüşmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak temaslar izlenecek” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta Arjantin’de yapılacak G20 zirvesinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşecek.