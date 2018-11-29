29 KASIM GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün sabah saatlerinde yaratıcılığınızı ön plana çıkaracağınız işlere yoğunlaşabilirsiniz. Sevdiğiniz şeyler için para harcamak keyif verecektir. Hobilerinizle ilgili bilgi edinebilirsiniz. İlerleyen saatlerde sorumluluklarınız artabilir. Çalışma hayatınızda en iyisini yapmak için çaba gösterebilirsiniz. Detaylar sizin için önemli olacak.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Sabah saatlerinde ev hayatınızla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Gelecek yönünde planlama yapmanız gereken koşullar oluşabilir. Duygusal sıkışmalar meydana gelebilir. Öğleden sonra koşullar daha akıcı. Keyif aldığınız konularda yeni kararlar alabilirsiniz. Hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Aşk hayatınız gündeminizi meşgul edebilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün sorumlu olduğunuz konularda yeni kararlar alabilirsiniz. Mücadele içinde olduğunuz işlerde iletişim gücünüzü kullanabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişiklikler sizin de gündeminizi etkileyebilir. Aile içindeki olaylarla ilgilenebilirsiniz. Ev halkını ilgilendiren konularda iç sesinize göre karar vermeniz gerekebilir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün bütçenizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla çaba sarf edeceksiniz. Finansal işlerinizde yenilenme söz konusu olabilir. Öğleden sonra gündeminiz hareketlenebilir. Gelecek yönünde planlar yapmanız gerekebilir. Yakın çevrenizdeki değişikliklerden etkilenebilirsiniz. Akışta kalın.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bu sabah kişisel açıdan önem verdiğiniz olaylar gündeminizi meşgul edebilir. İkili ilişkileriniz önem kazanabilir. Hassas olduğunuz konularda mücadele içinde olabilirsiniz. Öğleden sonra finansal konularda sorumluluklar alabilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız destekler ilerlemenize yardımcı olacaktır. Harcamalarınıza dikkat etmelisiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün geleceğinizle ilgili konularda karamsarlık içinde olabilirsiniz. Gizli kalan olaylar gündeminizi etkileyebilir. Bazı konularda kabullenme içinde girebilirsiniz. İlerleyen saatlerde kişisel açıdan önemli olan olaylarla ilgilenmeniz gerekebilir. Yeni başlangıçlar yapmak için kararlar alacağınız bir gün. Aldığınız kararlara çevrenizdeki insanları dahil edebilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Sabah saatlerinde koşullar daha akıcı. İşlerinizi bitirmeniz için uygun koşullar söz konusu. Gün içinde sosyal konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Öğleden sonra elinizde olmayan nedenlerden dolayı kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Kendinizi ifade etmekte zorlanacağınız zamanlar var. Detaylar içinde boğulmayın.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Bugün göz önünde olmak için çaba sarf edebilirsiniz. Aldığınız kararlarla ilgili üstlerinizle konuşmak isteyebilirsiniz. Sorumluluklarınızdaki artış size yeni yükler getirebilir. İlerleyen saatlerde kendinizi daha rahatlamış hissedebilirsiniz. Sosyal ortamlarda bulunmak size gelecek. Kafanızı dağıtmak için arkadaşlarınızla plan yapabilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün yabancılarla ilişkileriniz önem kazanabilir. Akademik konularda yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Düşüncelerinizi etrafınızdakilerle paylaşmak önem kazanabilir. Öğleden sonra sorumlu olduğunuz konularda mücadeleci bir tavır sergileyebilirsiniz. Gelecek yönünde yeni kararlar vermeniz gerekebilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Gün içinde endişe duyduğunuz konularda kendinizi yıpratabilirsiniz. Bazı konuları daha fazla masaya yatırma ihtiyacı olabilir. Ortaklı para konularında yeni yükler oluşabilir. İlerleyen zamanlarda daha sosyal olabilirsiniz. Kendinizi rahatlatmak için başka insanlarla sohbet etmek iyi gelebilir. Detayların sizi yorabilir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Sabah saatlerinde eşinizle ilgili mevzular sizi yorabilir. Sorumluluk altına girebilirsiniz. Ortaklaşa çalıştığınız kişilerle uyum yakalamak isteyebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda yaşanan olaylar kriz çıkarabilir. Sakin kalmanızda fayda var. Ortaklı konularda finansal yükler içine girebilirsiniz. Hızlı kararlar almamaya çalışın.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bu sabah çalışma hayatınızdaki koşullarda değişiklikler olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla yüklerin altına girebilirsiniz. Kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Öğleden sonra eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sizi uğraştıran durumlara karşı dikkatli olmalısınız. Sabırlı olmanız gereken olaylar olabilir.