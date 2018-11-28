DOLAR VE EURO'DA SON DURUM...

Dolar/TL bu sabah 5.26 civarında işlem görüyor. Euro/TL ise 5,94 seviyesinde.,

Kasım ayının ortasından bu yana dolar kurunda yaşanan düşüş trendi ile hafta başında son 4 ayın en düşük seviyesi olan 5.20 TL'yi gören dolar dün 5.25 bandında seyretti ancak dün akşam saatlerinde 0,01 puan yükselerek 28 Kasım sabahında 5.26 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 5.94 TL’de yer alıyor.

Öte yandan, piyasalar iç siyasetin yanı sıra, gözünü G20 zirvesine, küresel ticaret savaşındaki Trump - Xi görüşmesine dikerken gelişmekte olan piyasalar FED'in tutanaklarını takip ediyor.