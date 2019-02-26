DOLAR VE EURO'DA SON DURUM...
Döviz...
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Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,30 seviyesinden alıcı buluyor.
Dün 5,3280'e kadar yükselen dolar/TL, küresel piyasalarda dolara olan talebin azalmasının etkisiyle 5,2939'ye gerilemesinin ardından günü yüzde 0,28 değer kaybıyla 5,3058'den tamamladı.
Euro/TL de 6,03 civarında seyrediyor.
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