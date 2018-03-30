DOLAR YENİ GÜNE YATAY BAŞLADI...

Dolar Kuru Yeni Güne Yatay Başladı

Dolar kuru dün ABD’nin büyüme verilerin açıklanması sonrasında yükselişe geçti. Ülkenin geçen yılın son çeyreğinde yakaladığı büyüme beklentilerin üzerinde oldu. Birkaç gündür 4 liralık bandı zorlayan dolar bugün 3,94 lira bandına geri döndü.

Dolar Bugün Ne Kadar?

Dolar kuru 30 Mart Cuma gününe alışta 3,9458 liradan başladı. Satış yönlü işlemler ise saat 08.16 itibariyle 3,9481 lira seviyesinde gözlemlendi.

Euro Kaç Lira Oldu?

Euro yeni güne dünkü kapanışa göre yükselişle başladı. Alış kuru 4,8614 lira olan Euro, satışta 4,8647 lira oldu.

İngiliz Sterlini Güncel Kur!

İngiliz Sterlini günün ilk alış işlemlerini 5,5394 lira üzerinden yaptı. Satışlarda uygulanan kursa 5,5460 lira oldu.

Euro/Dolar Paritesi

Euro/Dolar bugün 1,2307 seviyesinde başladı.

Bitcoin Kaç Dolar Oldu?

Kripto para birimlerinden Bitcoin şu anlarda yüzde 2,51 değer kaybı yaşıyor. Bir Bitcoin 7 bin 20 dolardan işlem görüyor.