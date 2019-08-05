DOLAR YENİ HAFTAYA BÖYLE BAŞLADI...
Dövizde son durum...
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Dolar - euro kaç TL? 5 Ağutos 2019 pazartesi dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar/TL, yeni haftaya 5,60 civarında başladı.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrası yükselişe geçen dolar, geçtiğimiz haftanın son işlem günü olan 2 Ağustos'ta 5,58 civarında işlem görmüştü. Fed'in faiz indirmesine rağmen gelecek yıl faiz indirim beklentilerinin azalması kurda yükselişe neden olmuştu. Fed'in kararı öncesi dolar 5,51'li seviyelere kadar gerilemişti.
Euro/TL ise 6,23 seviyesinde yer alıyor.
Piyasalarda gözler saat 10.00'da açıklanacak temmuz ayı enflasyon verisinde olacak.
Uzmanlar, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin piyasaların odağında olacağını belirtti.
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