DOLAR YENİ HAFTAYA BÖYLE BAŞLADI...

Dolar/TL yeni haftaya geçen haftaki kapanışına göre hafif yükselişle başlarken, piyasalar bu hafta Hazine ihaleleri ile TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Çarşamba günkü ABD ziyareti ve iç-dış veri gündemini izleyecek.

Yurt içinde bu hafta cari denge ile sanayi üretim verileri açıklanacak. Yurt dışında ise Brexit, ABD-Çin ticaret görüşmeleri ve Trump’ın azil süreci yakından izleniyor.

DOLARDA SON DURUM

Dolar/TL saat 09.28 itibarıyla 5.7720/5.7753 seviyesinde işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.