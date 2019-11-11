DOLAR YENİ HAFTAYA BÖYLE BAŞLADI...
Dolar ve Euro...
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Dolar/TL yeni haftaya geçen haftaki kapanışına göre hafif yükselişle başlarken, piyasalar bu hafta Hazine ihaleleri ile TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Çarşamba günkü ABD ziyareti ve iç-dış veri gündemini izleyecek.
Yurt içinde bu hafta cari denge ile sanayi üretim verileri açıklanacak. Yurt dışında ise Brexit, ABD-Çin ticaret görüşmeleri ve Trump’ın azil süreci yakından izleniyor.
DOLARDA SON DURUM
Dolar/TL saat 09.28 itibarıyla 5.7720/5.7753 seviyesinde işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.
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