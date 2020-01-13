DOLAR YENİ HAFTAYA BÖYLE BAŞLADI...
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Dolar - euro kaç TL? 13 Ocak 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında, dolar euro alış satış fiyatlarında son durum.
Merkez Bankası'nın faiz kararı dışında ekonomik veri akışının sınırlı olduğu haftada dolar/TL, güne geçtiğimiz cuma günkü kapanış seviyelerinden başladı.Kur bugün 5,86'da seyrediyor.
Euro/TL 6,51'den işlem görüyor.
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