DOLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ!
Dövizde son durum...
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Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,28 seviyesinden alıcı buluyor.
Dün 5,3226'ya kadar yükselen dolar/TL, küresel piyasalarda dolara olan talebin azalmasının etkisiyle 5,2834'e gerilemesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 değer kaybıyla 5,2837'den tamamladı.
Euro/TL de 6,00 sınırında işlem görüyor.
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