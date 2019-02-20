Lefkoşa9 °C

  1. HABERLER

  2. EKONOMİ

  3. DOLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ!
DOLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ!

DOLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ!

Dövizde son durum...

A+A-

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,28 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün 5,3226'ya kadar yükselen dolar/TL, küresel piyasalarda dolara olan talebin azalmasının etkisiyle 5,2834'e gerilemesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 değer kaybıyla 5,2837'den tamamladı.

Euro/TL de 6,00 sınırında işlem görüyor.

Etiketler : , , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.