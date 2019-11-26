DOLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ!
Dövizde son durum...
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Dolar - euro kaç TL? 26 Kasım 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dün uluslararası piyasalarda dolara olan talebin artmasının etkisiyle dolar/TL, 5,7537'ye kadar yükselmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,47 artışla 5,7377'den tamamladı.
Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 5,74'ten alıcı buluyor.
Euro/TL de 6,30'da seyrediyor.
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