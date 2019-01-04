DOLARDA DALGALI SEYİR!

Apple'ın kâr uyarısı ve Asya piyasalarındaki sert satışların ve işlemlerinde stop loss emirlerini tetiklemesiyle dün gece saatlerinde illikit piyasada yükselen dolar/TL, gün içinde 5.40-5.58 bandında dalgalanmıştı. Bu sabah ise dolar/TL güne 5. 44 seviyesinde başladı. Küresel piyasalar negatif seyrederken, bugün ABD'de açıklanacak aralık ayı istihdam raporundaki veriler takip edilecek.

Apple’ın satış tahminini düşürmesi küresel ekonomik büyümenin yavaşlayacağına dair endişeleri artırarak, aralarında Japon bireysel yatırımcıların da bulunduğu yüksek getirili gelişmekte olan ülke paralarına yatırım yapan piyasa oyuncularını korkuttu. Yatırımcıların güvenli liman olarak algılanan tahviller ve daha az riskli varlıklara yönelmesi sonucu tatil dolayısıyla işlem hacminin düşük olduğu döviz piyasalarında “ani çöküş” yaşanırken, yen, birkaç saniye içinde başlıca para birimleri karşısında yükseldi.

Apple’ın kâr uyarısı ve Asya piyasalarındaki sert satışlarla önceki gece illikit piyasada 6.45 seviyesine yaklaştıktan sonra dün dalgalanan dolar/TL, bu sabah 5.40 seviyesinin üzerindeki hareketini sürdürüyor.

Finansal piyasalar, ABD’de beklentilerin altında gelen ISM imalat endeksi verisinin küresel yavaşlamaya ilişkin endişeleri artırması ve yatırımcıları Fed’in politikasını değiştirerek bu yılın sonundan önce faiz oranlarını düşürmeye başlayacağına dair öngörülere sevk etmesiyle temkinli seyir izliyor.

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer, bu sabah itibarıyla piyasada düne göre daha sakin bir seyir olduğunu söyleyerek, “Dolar/TL dengelenme sürecinde, 5.43 civarında hareket ediyor. Teknik olarak kurda bir bozulma olduğunu söylemek mümkün. Takip ettiğimiz 50 günlük ortalama olan 5.3520 seviyesinin üzerinde kaldıkça dolar/TL yukarı yönlü tepkilere açık hale gelebilir” dedi.

Küresel piyasaların bütününde huzursuz hareketler görüldüğünü, algıların oldukça bozuk olduğunu, bu nedenle de bazı zamanlarda satışların hızlanabildiğini söyleyen Özer, “Bu nedenle algıların iyileşmesi ve piyasanın bir dengeye oturması oldukça önemli. Böylece önümüzü görebilir bir ortam oluşabilir. Bu sabah itibarıyla TL’de diğer gelişmekte olan ülkelere paralel bir seyir var, negatif ayrışma yok. Zaten TL’de negatif ayrışmaya neden olacak bir durum da yok” dedi.

Önceki gün Apple’ın satış tahminini düşürmesi küresel ekonomik büyümenin yavaşlayacağına dair endişeleri artırarak, aralarında Japon bireysel yatırımcıların da bulunduğu yüksek getirili gelişmekte olan ülke paralarına yatırım yapan piyasa oyuncularını korkuttu. Yatırımcıların güvenli liman olarak algılanan tahviller ve daha az riskli varlıklara yönelmesi sonucu tatil dolayısıyla işlem hacminin düşük olduğu döviz piyasalarında “ani çöküş” yaşanırken, yen, birkaç saniye içinde başlıca para birimleri karşısında yükseldi.

Yılın ilk iki gününde küresel olarak riskten kaçış eğiliminin çok kuvvetli olduğunu belirten bankacılar, bunda küresel büyüme endişeleri, ABD faiz artırım hızı ve ticaret savaşlarının etkili olduğunu belirtiyor.

Bu çerçevede küresel satış baskısının hangi kuvvette devam edeceği de TL’nin seyri açısından belirleyici olacak.

Dün yurtiçinde açıklanan enflasyon verisinin ardından piyasalarda TCMB’nin para politikası da tartışılmaya başlandı.

Aralık ayı verisinin ardından ekonomistlerin bir kısmı ilk çeyrekte TCMB’den faiz indirimi beklerken, bazı ekonomistler de baz etkisiyle sene başlarında enflasyonun yüzde 20’nin üstünde seyredebileceğini bu nedenle Nisan’dan önce faiz indirimi beklemediklerini söylüyorlar.

Analistler TCMB’nin enflasyonun yavaşlamasının ardından prematüre bir faiz indirimine gitmesinin TL’de baskı yaratabileceğine dikkat çekiyor.

Tahvil-bono piyasasında ise önceki gün spot kapanışta ortalama yüzde 16.55, valörde son işlemde yüzde 16.69 olan 10 yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 16.61, valörde son işlemde yüzde 16.72 seviyesindeydi.

Önceki gün spot kapanışta ortalama yüzde 19.87 olan iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 19.82, valörde son işlemde yüzde 19.78 seviyesindeydi.