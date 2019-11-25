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DOLARDA DALGALI SEYİR!

DOLARDA DALGALI SEYİR!

Döviz...

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Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Geçen hafta 4 Ekim'den beri ilk kez 5,68'e gerileyen ancak burada kalıcı olamayan dolar/TL yeni haftaya 5,71 civarında başladı.

Kur, bugün 5,70'lerde seyrediyor.

Euro/TL de 6,29'da işlem görüyor.

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