DOLARDA DALGALI SEYİR!
Döviz...
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Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Geçen hafta 4 Ekim'den beri ilk kez 5,68'e gerileyen ancak burada kalıcı olamayan dolar/TL yeni haftaya 5,71 civarında başladı.
Kur, bugün 5,70'lerde seyrediyor.
Euro/TL de 6,29'da işlem görüyor.
Etiketler : dolar, TL, euro, dolar ne kadar oldu, 25 Kasım 2019
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