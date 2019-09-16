DOLARDA PETROL ETKİSİ!

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine Cumartesi günü yapılan saldırının arz endişelerini artırmasının ardından dört ayın zirvesine yükselirken, dolar/TL de güne yükselişle başladı. Dolar/TL bu sabah güne 5.74 seviyesinin hemen altında başladı.

Küresel düşük faiz beklentilerinin kuvvetlenmesi ve ticaret savaşlarına ilişkin iyimser beklentilerle geçen hafta 5.65’li seviyelere kadar gerileyen dolar/TL, TCMB’nin faiz indirimine gittiği hafta en son 5.69 seviyesinden işlem görmüştü.

Dolar/TL saat 09.02 itibarıyla 5.7228/5.7254’ten işlem görüyor, kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Brent petrolünün fiyatı LCOc1 %19.5 ile 14 Ocak 1991’den bu yana en sert gün için yükselişi kaydederek 71.95 dolara yükseldi.

Petrol fiyatları ABD Başkanı Donald Trump’ın petrol piyasasında arz istikrarının sağlanması için ABD’nin acil durum rezervlerinin kullanılmasına izin vermesinin ardından zirve seviyelerinden geriledi.

Brent daha sonra kazanımlarını azaltmasına rağmen 66.2 dolardan işlem görüyor.

Trump ayrıca ABD’nin, dünya petrol üretiminin %5’inin durmasına yol açan saldırıya olası bir karşılık vermesi için “hedefe kilitli ve silahlarının dolu” olduğunu söyledi. Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili saldırıdan İran’ın sorumlu olduğuna işaret etti.

Dolar, Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine Cumartesi günü yapılan saldırının küresel petrol arzını aksatması ve Orta Doğu gerilimlerini artırmasının ardından değer yitirirken, güvenli liman varlıklar ve petrol üreten ülkelerin para birimleri değer kazandı.